На Черкащині затримали чоловіка, який жорстоко вбив свою знайому

Вбивство сталося 26 квітня у селі Ліщинівка Уманського району. Зловмисника причетного до скоєного правоохоронці затримали та помістили під варту. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

До поліції 27 квітня звернулась місцева мешканка та повідомила, що виявила закривавлене тіло 57-річної сусідки. Мертва жінка лежала у коридорі власного домоволодіння з численними саднами та вогнепальним пораненням голови. Негайно була створена слідчо-оперативна група з числа працівників Уманського районного управління поліції та поліцейських міста Христинівки. Для встановлення обставин скоєного правопорушення прибули працівники слідчого Управління, оперативники карного розшуку та криміналістична лабораторія Главку поліції Черкащини.

В ході огляду місця події експерти вилучили речові докази. Окрім цього, поліцейські неподалік місця вчинення злочину на гілці дерева біля річки виявили рушницю, з якої було вчинено вбивство. Оперативники провели подворовий обхід та з’ясували, що до потерпілої навідувався 36-річний мешканець сусіднього села Ботвинівка. Чоловік уродженець Миколаївської області, який перебував у розшуку за скоєння злочину проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві.

У ході досудового розслідування встановлено, що 26 квітня близько 21:00 години між потерпілою та чоловіком виник раптовий конфлікт, під час якого зловмисник наніс по голові та тулубу жінки численні удари твердим предметом, ножем заподіяв численні різані рани, після чого здійснив постріл з вогнепальної рушниці в голову та втік.

Слідчі, за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури оголосили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченому ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Сектор комунікації поліції Черкаської області