На Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві одного чоловіка та пораненні іншого

Житель села Леськи наніс ножові поранення двом чоловікам. Один потерпілий помер до приїзду швидкої. Інший – у лікарні. За фактом умисного вбивства та замаху на вбивство слідчі відкрили кримінальне провадження.

Інцидент стався 29 грудня на території фермерського господарства між трьома чоловіками. Під час конфлікту 41-річний житель села Леськи наніс ножові поранення двом знайомим та втік з місця події до лісу. Зловмисника оперативно розшукали й затримали дільничний інспектор та поліцейський офіцер громади.

Слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції помістила затриманого у процесуальному порядку до ізолятора тимчасового тримання.

Для 66-річного чоловіка отримані ножові поранення виявилися смертельними, він помер на місці події. Іншого потерпілого доставили до реанімаційного відділення Черкаської міської лікарні, де медики провели оперативне втручання.

Наразі слідчі, за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури, повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 3 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’ятнадцяти років. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області