На Черкащині затримали водія, який скоїв наїзд на пішохода та втік з місця ДТП

74-річний постраждалий помер на місці автопригоди. Поліцейські встановили водія, який скоїв наїзд на пішохода та затримали його відповідно ст. 208 КПК України. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 липня, близько 21:30 години, на вулиці Центральній у селі Іркліїв Золотоніського району.

Попередньо поліцейські встановили, що 38-річний водій автомобіля «Volkswagen golf» перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, допустив виїзд транспортного засобу на узбіччя, де скоїв наїзд на 74-річного пішохода. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці пригоди.

Керманич з місця ДТП втік. Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи та встановили його місцезнаходження. Правопорушника затримали у порядку статті 208 КПК України. Автомобіль, з механічними пошкодженнями, слідчі вилучили та помістили на арешт майданчик.

Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області під процесуальним керівництвом Золотоніської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) та за ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Черкаської області