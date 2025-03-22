На Черкащині затримано наркоторговців з партією «товару» майже на 32 мільйони гривень

Фігуранти – 42 та 36 річні чоловіки налагодили мережу збуту наркотиків. Ще четверо черкащан, віком від 24 до 38 років, серед яких одна жінка, були «помічниками» у наркобізнесі, який приносив мільйонні прибутки, а для конспірації вони використовували сучасні технології та логістичні компанії.

Працівники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчим управлінням та оперативними службами поліції Черкащини, під процесуальним керівництвом прокуратури області, викрили шістьох фігурантів, які налагодили збут наркотиків та психотропів на території Черкаської області, та інших областях України.

Поліцейські встановили, що ділки створили канали у месенджері, через які приймали замовлення на заборонені речовини. Для доставки товару по Україні вони використовували послуги однієї з логістичних компаній. Оплату за наркотики отримували на банківські картки.

Фігуранти орієнтувалися в конспіративних методах, використовували змінені або вигадані персональні дані та абонентські номери. Для зберігання та фасування «товару» вони орендували низку офісних та гаражних приміщень, розташованих у різних районах міста Черкаси.

Поліцейські проводили кропітку роботу з документування злочинної діяльності порушників, за результатами якої задокументували 23 епізоди.

У ході проведення 26 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили: понад 33 кілограми канабісу, 15 кілограмів амфетаміну, понад 7 кілограмів психотропної речовини Alpha-PVP, до тисячі пігулок екстазі, банківські картки, мобільні телефони, електронні ваги, пристрої для фасування наркотиків, пакувальні матеріали, майже чотири мільйони гривень та 14 000 доларів отримані від злочинної діяльності, дев’ять транспортних засобів, якими користувалися наркоторговці та інші речові докази.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків, за цінами «чорного» ринку, складає близько 32 мільйони гривень. Вилучене скерували на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

У результаті, за силової підтримки спецпризначенців поліції, правопорушників затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомили шістьом фігурантам про підозри за ч. 3 та за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотиків у великих розмірах. Санкція найбільш тяжкої інкримінованої статті загрожує фігурантам позбавленням волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області