На Черкащині жінка налагодила схему «спасіння» ухилянтів через свої зв’язки з лікарями та членами ВЛК

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевій жительці, яка організувала схему ухилення призовників від мобілізації (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).За даними слідства, жінка за неправомірну вигоду в сумі 150 тис. грн з особи

обіцяла повпливати на військово-лікарську комісію ТЦК та СП для списання з обліку військовозобов’язаних чоловіків, які підлягають призову до Збройних Сил України.

Підозрювана використовувала свої зв’язки серед лікарів Черкаської обласної лікарні для оформлення медичних висновків, на підставі яких військово-лікарська комісія визнавала чоловіків непридатними для проходження військової служби.

Правоохоронці задокументували одержання неправомірної вигоди від трьох призовників.

Під час обшуків, проведених у Черкаській обласній лікарні, у зловмисниці вилучено гроші в сумі 200 тис. грн і 4000 доларів США, які вона одержала як неправомірну вигоду від військовозобов’язаних, а також медичні висновки, виготовлені лікарями на її прохання.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу – тримання під вартою.

Злочин викрито працівниками УСР в Черкаській області ДСР НП України, слідчого управління та ВМП ГУНП в Черкаській області.

Санкція указаної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури