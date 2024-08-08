На Черкащини тюремника відсторонено від посади за хуліганство зі зброєю на СТО 

Прокурори Черкаської обласної прокурат ури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення хуліганства посадовцем ДУ «Старобабанівська виправна колонія № 92» із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).

Як повідомлялося раніше, на початку липня 2024 року пообіді підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив хуліганські дії на станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів неподалік міста Умань.

Під час розмови з працівником СТО, будучи незадоволеним відповіддю на своє питання, він дістав із особистих речей пістолет та безпричинно, грубо порушуючи громадський порядок, здійснив постріл в стіну приміщення станції.

Стороною обвинувачення до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Вказане рішення суду прокурором оскаржено в апеляційному порядку.

Разом з цим, судом підтримано клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури