На Черкаській митниці виявлено махінації під час оформлення квадроциклів. Втрати бюджету – ₴20 млн.

Слідчі ДБР виявили на Черкаській митниці ДМС України махінації під час митного оформлення квадроциклів та трициклів. Державі завдано понад 20 млн гривень збитків.

Встановлено, що протягом 2021 року двоє інспекторів митниці неодноразово пропускали на територію України транспортні засоби без належної перевірки митної вартості товарів.

Через це підприємцям вдалося ввезти товари за цінами, що у 3-4 рази нижчі від офіційних, а отже і сплатити менше податків.

Слідчі ДБР повідомили двом інспекторам Черкаської митниці про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове слідство триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативне супроводження – ДБР.