На Чернігівщині чоловік убив жінку, а потім повідомив поліцію про її зникнення

Працівниками карного розшуку ГУНП в Чернігівській області викрито вбивцю, який хотів ввести в оману правоохоронців.

31-річний мешканець Коропського району Сернігівської області звернувся до поліції з повідомленням про безвісти зникнення його 34-річної співмешканки.

За результатами проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів оперативниками встановлено, що саме заявник в ході сварки вбив нібито безвісти зниклу громадянку, після чого заховав тіло загиблої.

Вбивцю затримано, проведеними слідчими діями вилучено речові докази. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу — тримання під вартою. // Вартові еспресо