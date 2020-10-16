На Чернігівщині чоловіка затримали за підозрою в розбещенні неповнолітніх

Поліцейські відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, разом із колегами з Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області затримали молодика, який пропонував неповнолітнім дівчатам інтимні стосунки за гроші.

В ході проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що чернігівець, 1986 року народження, знаходив неповнолітніх та малолітніх дівчат з малозабезпечених родин через Інтернет. В процесі спілкування він пропонував школяркам зустрічі інтимного характеру за гроші та дорогі подарунки.

Поліцейські затримали 34-річного чоловіка 15 жовтня саме під час зустрічі зі школяркою.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до інших злочинів.

Слідчі відкрили провадження за статтею 156 Кримінального кодексу України – розбещення неповнолітніх. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області