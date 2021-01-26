На Чернігівщині двох поліцейських затримали за збут наркотиків

Співробітників сектору реагування патрульної поліції Ніжинського відділу поліції викрили на збуті марихуани та амфетаміну. За сприяння керівництва поліції Чернігівщини, зловмисників взяли «на гарячому».

Працівники Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили, що окремі співробітники чернігівської поліції причетні до протиправної діяльності. Поліцейського та інспектора сектору реагування патрульної поліції Ніжинського відділу поліції запідозрили у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокуратури Чернігівської області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

24-річного лейтенанта поліції оперативники УДВБ НПУ та СБУ задокументували на продажі амфетаміну вартістю 800 гривень, а його колегу – 29-річного старшого сержанта поліції – на збуті марихуани, за яку він отримав 400 гривень.

За сприяння керівництва ГУНП у Чернігівській області, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у затриманих, виявили та вилучили пів кілограма марихуани, посуд для вживання наркотиків, насіння конопель, автомобіль, мобільні телефони та гроші, одержанні від збуту наркотовару.

Наразі обох поліцейських затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжних заходів. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 10 років з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України