На Чернігівщині голову селищної ради затримали за вимагання та отримання хабаря

Слідчі Головного Управління Нацполіції в Чернігівській області разом з поліцейськими Управління стратегічних розслідувань та під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили в отриманні хабаря керівника однієї з селищних рад.

За даними слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США за передачу земельної ділянки у власність. 10 листопада правоохоронці задокументували факт отримання головою селищної ради частини хабаря в розмірі 500 доларів США за підписання та видачу рішення селищної ради про дозвіл на виготовлення проектної документації на земельну ділянку.

Поліція затримала його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання чиновник намагався позбутися отриманих грошей.

Слідчі відкрили провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нині у рамках досудового розслідування тривають невідкладні слідчі дії, що спрямовані на збирання доказів протиправної діяльності посадовця.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області