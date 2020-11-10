На Чернігівщині голову селищної ради затримали за вимагання та отримання хабаря
Слідчі Головного Управління Нацполіції в Чернігівській області разом з поліцейськими Управління стратегічних розслідувань та під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили в отриманні хабаря керівника однієї з селищних рад.
За даними слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США за передачу земельної ділянки у власність. 10 листопада правоохоронці задокументували факт отримання головою селищної ради частини хабаря в розмірі 500 доларів США за підписання та видачу рішення селищної ради про дозвіл на виготовлення проектної документації на земельну ділянку.
Поліція затримала його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання чиновник намагався позбутися отриманих грошей.
Слідчі відкрили провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нині у рамках досудового розслідування тривають невідкладні слідчі дії, що спрямовані на збирання доказів протиправної діяльності посадовця.
Сектор комунікації поліції Чернігівської областіTweet