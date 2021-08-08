На Чернігівщині, на стику кордонів із РФ та РБ, затримано семеро нелегальних мігрантів (відео)

Державна прикордонна служба України проводить активні заходи із запобігання протиправній діяльності на державному кордоні, серед яких і протидія нелегальній міграції.

Особлива увага приділяється кордону з РФ та Білоруссю. Вкотре зазначимо, що на цих напрямках службу прикордонники несуть посилено.

Так, позавчора, в результаті злагоджених дій прикордонних нарядів та оперативних підрозділів Чернігівського загону, затримано семеро іноземців. Осіб, які пробиралися поза пунктами пропуску, зупинили на напрямку н. п. Гірськ, що на стику трьох країн — України, Росії та Білорусі. Вони прямували за межі України.

У ході оперативних заходів встановлено, що затримані — шестеро громадян Азербайджану та один Грузії. Також з’ясувалося, що один із них був без документів, попередньо виходець із Азербайджану, якого розшукували правоохоронці за крадіжку в Одеській області.

Іноземних громадян затримано з метою встановлення осіб та обставин правопорушення. Після чото їх буде притягнуто до відповідальності за спробу порушення державного кордону та порушення прикордонного режиму.

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ДПСУ