На Чернігівщині оперативно затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад на жінку

Співробітники Ніжинського відділу поліції впродовж трьох годин встановили та затримали раніше судимого заїжджого чоловіка, який підозрюється у розбійному нападі на помешкання пенсіонерки.

Учора близько 19-ї години вечора до поліції зателефонувала жителька села у Ніжинському районі з повідомленням про розбійний напад, якого зазнала її літня сусідка. Зухвалий незнайомець вдерся до будинку ще вранці й упродовж всього дня тримав 78-річну господиню зв’язаною, методично обшукуючи будинок.

На місце події негайно виїхали поліцейські сектору реагування, слідчо-оперативна група та керівництво Ніжинського відділу поліції. Потерпіла пояснила правоохоронцям, що зранку незнайомий чоловік у темному одязі та медичній масці проник до її господарства, зв’язав руки, погрожував та вимагав гроші.

Налякана літня жінка віддала все, що мала, проте нападник цим не вдовольнився. Він перерив усі закутки в помешканні, навіть робив перерву та готував собі поїсти. Зрештою, вдовольнився знайденою тисячею гривень, цукерками і пачкою чаю. Розв’язав господиню та втік.

Як розповів начальник Ніжинського відділу поліції Микола Омельченко, поліцейські відразу розпочали першочергові слідчі та розшукові заходи у населеному пункті та на прилеглій території. Менш ніж за три години після виклику вони виявили підозрюваного на залізничний станції. Чоловік сподівався виїхати електричкою до Ніжина, а звідти дістатися столиці.

Зловмисником виявився 46-річний виходець із Запорізької області, який останнім часом мешкає у селі на Київщині. У минулому цей чоловік вже відбував покарання за майнові злочини. Поліцейські вилучили у нього речові докази причетності до розбою.

Слідчий поліції затримав підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за фактом розбою, поєднаного з проникненням у житло (частина 3 статті 187 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області