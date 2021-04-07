На Чернігівщині поліція затримала групу серійних квартирних злодіїв

Поліцейські викрили групу мешканців міста Суми, причетних до скоєння низки квартирних крадіжок в містах Чернігів, Прилуки та Ічня. Чоловіки приїжджали на Чернігівщину автомобілем, а після вчинення злочину зникали з місця події.

Оперативники встановили, що лише за останні два місяці зловмисники обікрали близько десяти домівок у різних населених пунктах. Вони спеціалізувалися на крадіжках ювелірних прикрас, техніки та грошей. За попередніми підрахунками, сума збитків вже перевищила 100 000 гривень.

В ході огляду місць подій співробітники кримінальної поліції Чернігівського і Прилуцького районів та Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області знайшли деякі спільні риси. Проникнення до помешкань відбулося шляхом підбору ключів до вхідних дверей. Всюди поруч з місцями злочинів свідки помічали той самий легковик.

«Правоохоронці встановили, що авто належить 33-річному сумчанину і воно справді останнім часом активно курсувало маршрутами Сумщина—Київщина—Чернігівщина. До пошуків зловмисників ми залучили найкращих оперативників, були орієнтовані наряди поліції Прилуцького та Чернігівського районів. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що авто останній раз було помічене в столиці», — розповів начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

6 квітня в першій половині дня на цьому транспортному засобі троє зловмисників вирушили до Чернігова. Там вони обрали чергову квартиру в спальному районі, проникли всередину шляхом підбору ключа до дверей та миттєво взялися за пошуки грошей і золота.

Співробітники кримінальної поліції затримали гастролерів під час скоєння злочину. Троє сумчан якраз пакували у квартирі золоті й срібні прикраси та ноутбук. При огляді їхнього автомобіля правоохоронці виявили частину викрадених раніше речей та грошей, а також гранату Ф-1.

В ході подальшої перевірки правоохоронці встановили, що власник автомобіля обкрадав квартири разом із двома товаришами із Сум. Одному з них 32 роки, іншому — 28 років, старший з яких вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Всіх трьох осіб затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Автомобіль вилучено та доставлено на штрафмайданчик, зібрані речові докази направлені на проведення експертизи.

Слідчі відкрили провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Наразі вирішується питання щодо оголошення повідомлення по підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліцейські перевіряють чоловіків на причетність до аналогічних злочинів на території України.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області