На Чернігівщині поліція затримала водія, який збив пішохода та втік з місця пригоди
Співробітники Семенівського відділення поліції вирахували автівку, водій якої насмерть збив пішохода і зник з місця події. Автомобіль зловмисника вилучено, водія затримано.
Сьогодні вночі група реагування патрульної поліції, рухаючись містом Семенівка, виявила на узбіччі дороги тіло місцевого мешканця. Поліцейські відразу звернули увагу на тілесні ушкодження у потерпілого, характерні для ДТП. Поряд правоохоронці виявили уламки деталей автомобіля. Отже, водій невідомої автівки не зупинився, щоб надати допомогу збитому чоловіку, а втік з місця злочину.
На місце пригоди прибули слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту.
Завдяки злагодженій роботі поліцейським вдалося встановити прикмети автомобіля. Орієнтування одразу було направлено усім найближчим нарядам поліції. І це дало свій результат. Поліція відшукала зловмисника та помістила до ізолятора тимчасового тримання. Його автівку ВАЗ з механічними ушкодженнями вилучено до Семенівського відділення поліції.
За фактом злочину відкрито провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами ще на три роки.
Сектор комунікації поліції Чернігівської областіTweet