На Чернігівщині поліція затримала водія, який збив пішохода та втік з місця пригоди

Співробітники Семенівського відділення поліції вирахували автівку, водій якої насмерть збив пішохода і зник з місця події. Автомобіль зловмисника вилучено, водія затримано.

Сьогодні вночі група реагування патрульної поліції, рухаючись містом Семенівка, виявила на узбіччі дороги тіло місцевого мешканця. Поліцейські відразу звернули увагу на тілесні ушкодження у потерпілого, характерні для ДТП. Поряд правоохоронці виявили уламки деталей автомобіля. Отже, водій невідомої автівки не зупинився, щоб надати допомогу збитому чоловіку, а втік з місця злочину.

На місце пригоди прибули слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту.

Завдяки злагодженій роботі поліцейським вдалося встановити прикмети автомобіля. Орієнтування одразу було направлено усім найближчим нарядам поліції. І це дало свій результат. Поліція відшукала зловмисника та помістила до ізолятора тимчасового тримання. Його автівку ВАЗ з механічними ушкодженнями вилучено до Семенівського відділення поліції.

За фактом злочину відкрито провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами ще на три роки.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області