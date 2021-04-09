На Чернігівщини повідомили про підозру «авторитету» за спробу підкупу начальника територіального відділу поліції

Слідчі ГУНП в Чернігівській області повідомили про підозру особі, яка намагалася дати хабаря начальнику Прилуцького районного відділу поліції. Зловмисник спланував схему нелегального видобутку нафти-сирцю та запропонував посадовцю за сприяння в злочинній діяльності щомісячну «плату» — 10 000 доларів США.

Досудове розслідування здійснює слідче Управління ГУНП в Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

«Слідчі поліції Чернігівської області оголосили підозру за статтею 369 Кримінального кодексу України так званому «смотрящему». Зловмисник намагався підкупити начальника поліції. Чоловік провів третину свого життя у місцях позбавлення волі за вбивства та розбої, — розповідає начальник Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський, — За невтручання в злочинну діяльність, пов’язану з розкраданням нафтопродуктів та уникнення кримінальної відповідальності, зловмисник запропонував начальнику поліції району 10 000 доларів США хабаря щомісячно. Поліцейські задокументували факт спроби надання неправомірної вигоди».

Під час особистої зустрічі з начальником Прилуцького районного відділу поліції 45-річний підозрюваний запропонував посадовцю тисячу доларів за кожну машину з краденою нафтою, яку поліцейські так би мовити «не побачать». Щомісячно зловмисник був готовий платити 10 000 доларів США.

Сьогодні зранку слідчі оголосили підозру про вчинення правопорушення за статтею 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. За таке правопорушення передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Наразі співробітники Управління карного розшуку, слідчого Управління спільно з працівниками Управлінням внутрішньої безпеки Нацполіції України та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД ГУНП в Чернігівській області проводять два десятки санкціонованих обшуків у осіб, які перебувають під його впливом та можуть бути причетні до розкрадання нафти.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області