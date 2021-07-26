На Чернігівщині прикордонники затримали громадянина Росії, який вже втретє намагався в’їхати в Україну

Попередньо отримавши дві відмови у пропуску в нашу країну, цього разу іноземець спробував підкупити співробітника Держприкордонслужби.

Аби «вирішити» питання щодо пропуску росіянина, його посередник – громадянин України, запропонував прикордоннику 1000 доларів США. Хабародавця заскочили на гарячому у пункті пропуску «Нові Яриловичі», саме під час надання неправомірної вигоди.

Заходи з викриття та затримання громадянина РФ здійснювала міжвідомча група зі співробітників внутрішньої та власної безпеки по Чернігівському загону ГВВВБ «Центр» Держприкордонслужби, слідчих СУ ГУНП в Чернігівській області, за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури та за силової підтримки прикордонників спецпідрозділу «ДОЗОР».

Наразі очікується вручення повідомлення про підозру росіянину та обрання запобіжного заходу для громадянина України.

ДПСУ