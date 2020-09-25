На Чернігівщині припинено злочинну схему, яка дозволяла мінімізовувати понад ₴30 млн. на місяць

Податковою міліцією ГУ ДФС у Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури припинено міжрегіональну злочинну схему ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів у готівку, яка діяла на території області протягом 2019-2020 років.

Організатор схеми, який мав у своєму розпорядженні ряд підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців, приймав від підприємств реального сектору економіки замовлення про надання різноманітних послуг, які фактично не надавались. Перераховані кошти знімались через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та за винагороду повертались замовникам послуг.

Обсяг проконвертованих грошових коштів протягом лише одного місяця роботи такого центру мінімізації податків становив понад 30 млн гривень.

В ході проведення заходів по припиненню його діяльності проведено 11 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності центру, в банківських установах, офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності.

В результаті вилучено майже 2,2 млн гривень готівки в гривневому еквіваленті, печатки підприємств, задіяних у злочинній схемі, банківські картки, чеки, документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи. На розрахункових рахунках в банках накладено арешт на суму 4,5 мільйони гривень.

Слідчі заходи тривають.

Державна фіскальна служба України