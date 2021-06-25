На Чернігівщині судитимуть учасників організованого угруповання, яке утримувало в неволі два десятки людей

24 червня поліція Чернігівщини завершила досудове розслідування щодо незаконного позбавлення волі людей, вчиненого організованою групою осіб. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.

У травні співробітники відділу міграційної поліції та слідчого управління ГУНП в Чернігівській області під процесуальним керівництвом прокуратури області за силової підтримки КОРДу припинили діяльність так званого «реабілітаційного центру з ідеологічним одужанням», який утримувало організоване злочинне угруповання. Досудове розслідування тривало за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Уході слідства правоохоронці встановили, що так званий «реабілітаційний центр» у Чернігові діяв близько півроку. Організував його громадянин Російської Федерації. До злочинного угруповання також входили уродженці Харківської та Донецької областей віком від 25 до 35 років.

Між ними були чітко розподілені ролі: організатор злочинного угруповання керував усіма процесами, його права рука — начальник «мотиваційної групи», до якої входило ще двоє молодиків спортивної статури. Раніше усі ці чоловіки були судимі за розповсюдження наркотиків.

«Поліцейські встановили, що до центру могли потрапити як нарко- та алкозалежні, так і особи, які з певних причин не догодили своїм родичам. Будь-який громадянин міг домовитися з організатором про поміщення людини в цей будинок, — розповідає начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський, — Для цього необхідно було просто вказати пальцем на «пацієнта» віком від 18 років. За ним в будь-яку точку України одразу виїжджала так звана «мотиваційна група» та примусово доставляла людину в Чернігів».

Така послуга коштувала до 2,5 тисяч гривень. Окрім цього, родич мав сплачувати за утримання людини в центрі по 8 тисяч гривень на місяць.

Медичних довідок про стан здоров’я «пацієнта» організатори центру не просили, у «штаті закладу» медиків теж не було.

Під час поміщення до будинку з ґратами члени угруповання відбирали у людей мобільні телефони, особисті речі, не давали виходити надвір чи спілкуватися з кимось поза центром, завдавали психологічного та фізичного насильства за будь-які порушення так званих «правил перебування».

Під час санкціонованих обшуків в будинку з ґратами на вікнах, вдома у організатора та начальника «мотиваційної групи» правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку та документи, які підтверджують злочинну діяльність.

Правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень шістьом особам, які причетні до незаконного позбавлення волі у складі організованої групи осіб (частина 3 статті 146 Кримінального кодексу України). Всім шістьом членам злочинного угрупування обрано запобіжний захід «тримання під вартою».

24 червня 2021 року кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області