На Чернігівщині судитимуть учасників організованої групи, які вчинили розбійний напад на лісничого

У березні цього року учасники злочинного угруповання увірвалися до будинку лісничого в Ніжинському районі. Двох чоловіків співробітники Управління карного розшуку поліції Чернігівщини за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали на місці, ще двох — розшукали упродовж доби. Вчора обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення розбійного нападу правоохоронці спрямували до суду.

– Поліцейські Чернігівської області за деякий час до самої події отримали оперативну інформацію про групу осіб, яка планувала скоїти розбійний напад на 55-річного лісничого в одному з сіл Комарівської територіальної громади Ніжинщини. Тож в будинку чоловіка на озброєних зловмисників вже чекав спецпідрозділ КОРД. В результаті злагоджених дій різних підрозділів поліції двох учасників групи затримали безпосередньо в будинку лісничого, – говорить начальник Головного управління Нацполіції в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Організатор розбійного нападу втік з місця скоєння злочину на автомобілі. Для затримання зловмисника поліція ввела план «Перехоплення». Розуміючи, що не вдасться виїхати за межі Чернігівщини, зловмисник покинув автомобіль у лісі і намагався пішки втекти від поліції. Однак йому це не вдалося – поліцейські затримали його зранку неподалік місця скоєння злочину. Четвертого учасника угруповання затримано в столиці з допомогою колег з Головного управління Нацполіції в місті Києві.

Чоловіки обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений організованою групою осіб). Слідство завершено. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області