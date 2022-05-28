На Чернігівщині судитимуть зловмисників, які ошукали громадян майже на ₴400 тисяч за схемою «ваш родич у біді»

У лютому цього року детективи обласної поліції спільно з оперативниками Управління карного розшуку викрили організовану злочинну групу, яка підозрюється у скоєнні серії шахрайств. Від дій зловмисників постраждали переважно довірливі чернігівці літнього віку.

Поліція встановила, що група зловмисників діяла за схемою «ваш родич у біді». Мешканець Чернігова спільно з не встановленою слідством особою, яка перебувала на тимчасово окупованій території, організували діяльність злочинної групи, залучивши до вчинення злочинів двох молодиків.

Зловмисники, користуючись довірливістю пенсіонерів, повідомляли їм про те, що їхній син/дочка/внук потрапив у біду і нібито негайно потребує велику суму грошей. Одразу після цього виконавці злочинів прибували до потерпілих і отримували від них кошти.

Всього поліцейські задокументували 11 фактів вчинення шахрайських дій на загальну суму 385 тисяч гривень.

26 травня кримінальне провадження за вказаними фактами було скеровано до суду. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді ув’язнення строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області