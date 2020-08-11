На Чернігівщині викрили організовану групу у незаконному використанні товарного знака іноземного виробника

Троє фігурантів на контрафактну молочну продукцію клеїли етикетки іноземного виробника. Підроблена продукція під виглядом відомого бренду постачалася до магазинів у різні регіони України. Збитки становлять понад 2 мільйони гривень.

Працівники відділу протидії кіберзлочинам у Чернігівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції регіону, із залученням спецпризначенців, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили трьох громадян у незаконному продажі контрафактної продукції під виглядом іноземного виробника.

Організував такий «бізнес» 49-річний місцевий житель. Чоловік разом із приятелем та родичем закуповували низькоякісну молоковмісну сировину – спред, на заводі у Львівській області. Також фігуранти замовляли у типографії етикетки з логотипами іноземної торгової марки.

Таким чином правопорушники фасували спред в упаковки і продавали під виглядом масла іноземного виробництва. Контрафакт тривалий час постачали до продуктових магазинів у різні регіони України.

У складських приміщеннях, за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автівках правоохоронці провели 9 обшуків. За результатами вилучено ноутбуки, мобільні телефони, документацію, «чорнові» записи, штампи, етикетки з назвами та логотипами іноземного виробника. Також вилучено сировину для виготовлення та готову до продажу продукцію. Речові докази направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

За попередніми даними, збитки, завдані правовласнику, сягають понад два мільйони гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України