На Чернігівщині викрито канал контрабанди білоруських цигарок вартістю понад ₴15 млн.

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області спільно з працівниками Чернігівського прикордонного загону ДПС, під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області, в рамках проведення заходів, направлених на вивільнення ринку підакцизної продукції від контрафактної та контрабандної продукції, викрито канал контрабанди тютюнових виробів білоруського виробництва на територію України.

Встановлено, що громадяни Республіки Білорусь здійснювали незаконне переміщення оптових партій сигарет через митний кордон України через пункт пропуску «Нові Яриловичі» Північної митниці ДМС з використанням вантажних автомобілів та вантажів-прикриття (макулатура, плити теплоізоляційні з мінеральної вати), одержувачами яких значились реальні підприємства Київської області.

Проведеними обшуками з незаконного обігу вилучено 424 тисячі пачок сигарет, маркованих акцизними марками Республіки Білорусь, на суму понад 15 млн гривень, а також транспортні засоби, які використовувалися для їх транспортування.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи по встановленню причетних до такої діяльності осіб.

Державна фіскальна служба України