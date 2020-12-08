На Чернігівщині викрито злочинну групу, що нападала на помешкання пенсіонерів

Вчора, 7 грудня, оперативники карного розшуку та інших підрозділів поліції, за силової підтримки спецпризначенців, під процесуальним керівництвом Бахмацької прокуратури провели низку санкціонованих обшуків у членів групи, які підозрюються в нападах на самотніх літніх людей.

Поліцейські вийшли на слід зловмисників у ході розслідування розбійного нападу на мешканця містечка Батурин у Бахмацькому районі Чернігівщини. Цей злочин стався у середині листопада.

79-річний потерпілий розповів поліцейським, що незнайомці в масках вдерлися до помешкання пенсіонера та завдали йому тілесних ушкоджень, після чого зв’язали господаря. Розбійники заволоділи заощадженнями потерпілого у сумі близько 100 тисяч гривень та 800 доларів США, нагородами та цінними речами.

Після втечі нападників побитий пенсіонер за годину зумів звільнитись від мотузки та зателефонував рідним. Вони й викликали поліцію та лікарів.

Після ретельного огляду місця події слідчо-оперативною групою поліцейські провели комплекс оперативних та слідчих заходів, у результаті якого встановили особи ймовірних нападників — обох не місцевих мешканців.

Вчора правоохоронці здійснили у підозрюваних низку санкціонованих обшуків. Заходи проводили слідчі поліції та співробітники карного розшуку, інших оперативних служб, за силової підтримки бійців КОРД і роти поліції особливого призначення, під процесуальним керівництвом Бахмацької прокуратури.

У результаті обшуків правоохоронці вилучили частину викраденого майна, зокрема гроші, яких лишилося менше ніж 10 тисяч гривень, та золоті монети. Також вилучено автівку зловмисників і два предмети, схожі на пістолет і револьвер, обидва з набоями. Зброю поліцейські направили на експертне дослідження.

38-річного чоловіка, раніше судимого за майнові злочини, поліцейські затримали. Йому повідомлено про підозру у незаконному зберіганні зброї — ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, слідчі готують повідомлення про підозру у вчиненні розбою з проникненням у житло — ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Суд вже обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відносно несудимого 23-річного спільника заарештованого зловмисника також тривають слідчі заходи.

Наразі слідчі та оперативники поліції перевіряють інформацію щодо причетності фігурантів ще до розбійних нападів, скоєних на території області.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області