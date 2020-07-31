На Чернігівщині за хабарництво затримали ветеринарного лікаря

Слідчі Чернігівського відділу поліції спільно з працівниками Служби безпеки України області під процесуальним керівництвом Чернігівської місцевої прокуратури викрили на хабарі лікаря ветеринарної медицини. Підозрюваний вимагав неправомірну вигоду у чернігівця за видачу дозвільних документів, необхідних для перевезення тварин через кордон.

За словами начальника Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області Володимира Нідзельського, свою послугу підозрюваний оцінив у 1800 доларів США.

Ветеринарний лікар двічі вимагав хабар у мешканця Чернігова за пришвидшену видачу йому відповідних документів для вивезення закордон домашніх тварин.

В ході обшуку ветеринарної клініки правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, отримані в якості неправомірної вигоди.

Нині правоохоронці готують матеріали для повідомлення лікарю про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу.

Зловмисник затриманий у порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Кримінальне провадження розпочате за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області