На Чернігівщині затримали чоловіка, який пограбував 81-річну жінку та намагався втекти до Одещини

Упродовж дня співробітники Козелецького відділення поліції встановили особу чоловіка, який в одному з сіл району проник в будинок літньої жінки та відкрито заволодів 14 000 гривень. Підозрюваного затримали у Черкаській області, коли він намагався втекти на Одещину.

Про злочин поліцію повідомила сама потерпіла зранку 15 грудня. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Козелецького відділення поліції.

Правоохоронцям жінка описала прикмети чоловіка, зокрема, що він мав смаглявий колір шкіри та пересувався на сріблястому автомобілі. Орієнтування на автомобіль одразу було надіслано всім нарядам патрульної поліції на Чернігівщині та в суміжні області.

За допомогою системи відеоспостереження «Мережа безпеки» поліцейські встановили напрямок втечі зловмисника. В ході подальших оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що чоловік доїхав до Жашкова (Черкащина).

Спільними зусиллями підозрюваного затримали оперативники Козелецького відділення поліції та колеги з Головного Управління Національної поліції в Черкаській області.

Правоохоронцям 35-річний уродженець Донеччини розповів, що після скоєння злочину на Чернігівщині вирішив поїхати на Одещину. Раніше проблем із законом у чоловіка не було.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з проникненням у житло. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області