На Чернігівщині затримали на хабарі посадовця архітектурно-будівельної інспекції

Слідчі Головного Управління Нацполіції в Чернігівській області разом з працівниками СБУ та під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували факт отримання неправомірної вигоди службовою особою в сумі 50 000 гривень та 1000 доларів США.

Нині чиновник обіймає посаду начальника одного зі структурних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Чернігівській області. Він надав обіцянку іншій особі, що за кошти низка посадовців не перевірятимуть дотримання будівельних норм на певному об’єкті.

Підозрюваний обіцяв посприяти у виготовленні документів та їх подальшій безперешкодній реєстрації, посилаючись на свої зв’язки з іншими посадовими особами та керівниками комунальних підприємств.

Сьогодні правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України поблизу одного з торгово-розважальних центрів у Чернігові одразу після отримання хабаря.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області