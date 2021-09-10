На Чернігівщині затримали підозрюваного у шахрайствах на чверть мільйона гривень

Вчора ввечері поліцейські затримали на виїзді з області 25-річного підозрюваного у шахрайствах за схемою «ваш родич у біді». Всього за кілька днів злочинної діяльності зловмисник заволодів коштами літніх чернігівців загалом у сумі 250 тисяч гривень.

9 вересня близько 22-ї години до поліції звернулася 63-річна мешканка Чернігова. Пенсіонерка повідомила, що близько години тому їй зателефонували на стаціонарний телефон. Жінка, яка назвалася її дочкою, сказала, що потрапила у ДТП. Після цього слухавку взяв чоловік, який представився слідчим. Він запевняв, що для непритягнення дочки до кримінальної відповідальності, мати має віддати йому 7 тисяч доларів.

Стурбована чернігівка запевнила невідомого, що її заощадження значно менші – 4 тисячі доларів. Чоловік погодився на цю суму і прийшов до неї додому забрати гроші. Пенсіонерка віддала всі свої заощадження, а потім зателефонувала дочці. Виявилося, що донька не потрапляла у дорожньо-транспортну пригоду. Після цього потерпіла одразу ж набрала «102».

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Співробітники кримінального блоку Чернігівського районного управління поліції швидко вийшли на слід причетного до шахрайства. Ним виявився 25-річний киянин.

Ошукавши бабусю, молодик обміняв частину доларів на гривні і того ж вечора винайняв таксі, аби дістатися столиці.

В ході оперативно-розшукових заходів оперативники спільно з Управлінням патрульної поліції Чернігівщини затримали зловмисника в Кіптях у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція виявила та вилучила у чоловіка кошти (у валюті та в гривнях), здобуті злочинним шляхом.

– Поліцейські з’ясували, що раніше судимий киянин прибув до Чернігова близько тижня тому. Чоловік жив у готелі і за допомогою спільників, які знаходяться на непідконтрольній Україні території, ошукував громадян, – говорить керівник Чернігівського районного управління поліції Олег Калита. – Нині поліція зібрала ґрунтовну доказову базу причетності зловмисника щонайменше до чотирьох шахрайств стосовно літніх чернігівців. За кілька днів підозрюваному вдалося заволодіти коштами довірливих громадян загалом на суму близько 250 тисяч гривень.

Затриманому інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб). Її максимальна санкція передбачає до 3 років позбавлення волі.

Зараз поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до аналогічних правопорушень на території Чернігівщини та сусідніх областей.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області