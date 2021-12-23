На Чернігівщині затримали водія, який збив насмерть людину та втік

Поліцейські упродовж години затримали водія автомобіля, що скоїв наїзд на пішохода та зник з місця дорожньо-транспортної пригоди.

23 грудня близько 17-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі неподалік смт Куликівка сталася ДТП: водій легкового автомобіля насмерть збив людину та зник.

На місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту поліції області.

Поліція упродовж години розшукала водія автомобіля. Він відмовився від проведення медичного освідування на предмет алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області