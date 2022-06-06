На Чернігівщині злочинний осередок готувався допомогти ворогу в разі повторного вторгнення
До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності. Зловмисники обладнали тайники зі зброєю для ворожих ДРГ, які планували «прорив» в Україну з території рф.
У них виявлено зброю та обладнання російського спецназу.
Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз», реактивна протитанкова граната РПГ-18 «Муха» і автомати безшумної стрільби «Вал». Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва рф.
Учасники групи зберігали засоби ураження у заздалегідь облаштованих схронах на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.
Під час обшуків у зловмисників також виявлено:
- снайперську гвинтівку Драгунова з глушником,
- бойові осколкові гранати,
- набої до стрілецької зброї,
- оптичні приціли та прилади нічного бачення.
Наразі всі учасники групи затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці проводять невідкладні слідчо-оперативні дії, щоб притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до організації диверсій.
Заходи з викриття і запобігання злочинам виконували співробітники СБУ спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Чернігівської прокуратури.Tweet