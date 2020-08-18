На Чернігівщині зловмисник під час ув’язнення в колонії викрав ₴150 тисяч з банківських карток громадян

Слідчі поліції Чернігова спільно з відділом протидії кіберзлочинам розплутали злочинну схему систематичного викрадення грошей, побудовану чернігівцем під час відбуття покарання у колонії. Своїх жертв спритний в’язень знаходив на популярному сайті Інтернет-оголошень.

До поліції надійшло кілька схожих заяв від жителів Чернігова та області. Всі потерпілі під час здійснення Інтернет-покупок на популярному сайті безкоштовних оголошень втратили гроші зі своїх банківських карток.

І хоча суми збитків були різні, потерпілих об’єднувало одне – всі вони мали справу з одним і тим же продавцем.

Працюючи над розкриттям цих злочинів, слідчі Чернігівського відділу поліції спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області реалізували комплекс слідчо-оперативних та аналітичних заходів. У підсумку поліцейські встановили продавця. Виявилося, що від імені вигаданої особи діяла група зловмисників. До її складу входить житель Чернігова, який зараз відбуває восьмирічний термін покарання у виправній колонії на Київщині за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

В колонії правоохоронці провели санкціонований обшук, в результаті якого поліція вилучила кілька мобільних телефонів і майже два десятки сім-карт. Ймовірно, саме ними користувався зловмисник для викрадення грошей у покупців. Також правоохоронці вилучили «чорнові» записи, які стосуються кримінальних оборудок.

Перед цим поліція провела обшуки в Києві та Чернігові у спільників ув’язненого. Там слідчі вилучили банківські картки, куди потерпілі перераховували гроші.

За попередніми підрахунками слідства, чоловік причетний до кілька десятків правопорушень, в результаті яких громадяни втратили зі своїх банківських карток близько 150 тисяч гривень.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області