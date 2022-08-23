На Чернігівщині «бізнесменша» намагалася заробити майже ₴500 000 на гуманітарній допомозі

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними правоохоронців, жінка отримала від громадської організації гуманітарну допомогу для мешканців та тероборони Новгород-Сіверської територіальної громади – харчові продукти, засоби гігієни, одяг та військову амуніцію.

Замість того, аби доставити гуманітарний вантаж тим, хто його потребує, фігурантка продала його частину. Згодом домовилася і про продаж наступної партії на понад 460 тисяч гривень. Проте, її злочинним «бізнесовим» планам завадили оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Відтак, 22 серпня, поліцейські викрили зловмисницю під час спроби продати майно, отримане у якості гуманітарної допомоги.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15. ч. 3 ст. 201-2 (продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутків) Кримінального кодексу України.

За скоєне підозрюваній може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України