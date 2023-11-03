На Чернігівщині чоловік після сварки побив та прив’язав жінку ланцюгом до батареї

Вчора на лінію «102» надійшло повідомлення від 32-річної мешканки Ніжинського району. Жінка заявила, що після сварки співмешканець побив її і на ніч прив’язав ланцюгом до металевої труби опалення.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий під процесуальним керівництвом прокуратури відкрив провадження за частиною 1 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі) та частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України (катування).

Затриманому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області