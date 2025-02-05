На Чернігівщині до 12 років позбавлення волі засуджено російського окупанта за викрадення людини та її майна
За вироком Менського районного суду Чернігівської області військовослужбовець окупаційної армії рф за вчинення ряду злочинів, що порушують закони та звичаї війни, має провести у місцях позбавлення волі 12 років.
В ході досудового розслідування слідчі поліції під процесуальним керівництвом Новгород-Сіверської окружної прокуратури встановили, що злочин стався у першій третині березня 2022 року.
Того дня підозрюваний, 33-річний танкіст з Оренбурга, з групою інших військових рф незаконно позбавив волі цивільного мешканця села Грем’яч Новгород-Сіверського району, 1965 року народження, заволодівши також двома автівками потерпілого.
За даними слідства, підозрюваний та інші загарбники увірвалися до господарства потерпілого з метою здобуття інформації про місцеперебування бійців Сил оборони України та про співпрацю з ними господаря і його дружини.
Не отримавши бажаних відомостей, підозрюваний під загрозою застосування автоматичної зброї разом зі спільниками незаконно обшукали господарство потерпілих. Вороги заволоділи двома автівками, «Mitsubishi Pajero» та «Ford Transit», та однією з них вивезли господаря у складі колони військової бронетехніки у бік кордону з росією. Відтоді місцеперебування зниклого невідоме.
Розглянувши матеріали кримінального провадження за фактами порушення танкістом окупаційної армії законів та звичаїв війни, вчиненими у складі групи осіб за попередньою змовою (ч. 2 статті 28, ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України), Менський районний суд ухвалив вирок фігурантові – 12 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Чернігівської областіTweet