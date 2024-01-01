На Чернігівщині голова сільради привласнив понад мільйон гривень на ремонті школи

Поліцейські викрили голову однієї з сільських рад Ніжинського району на злочинній схемі з розкрадання бюджетних коштів. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що у 2021 році посадовець уклав договір з фірмою-підрядником щодо капітального ремонту місцевого навчального закладу. А саме, утеплення фасадів, цоколю та горищного перекриття у школі.

Однак частину ремонтних робіт взагалі не було виконано, а частину робіт виконано в менших обсягах. Крім того, ціни на ряд матеріалів і робіт були незаконно завищеними. Не зважаючи на це, голова сільради перерахував бюджетні кошти у сумі понад 6,4 мільйона гривень у якості оплати фірмі-підряднику. Хоча дійсна загальна вартість фактично виконаних робіт становить 5,4 мільйона гривень.

Надалі, щоб надати законності своїм протиправним діям, чиновник затвердив підписом та скріпив печаткою сільської ради акт заміни обсягів робіт в межах договірної ціни (без збільшення вартості), яким зменшено кількісні показники обсягів робіт та збільшено поточні ціни на матеріали.

За результатами досудового розслідування слідчі за оперативного супроводу обласного Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5. ст. 191 Кримінального Кодексу України).

Фігуранту загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області