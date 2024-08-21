На Чернігівщині голова тергромади реалізував схему заволодіння землею рекреаційного та водного призначення

Поліцейські викрили голову однієї з територіальних громад Ніжинського району Чернігівщини у вчиненні протиправних дій з метою сприяння власній дружині у заволодінні земельною ділянкою водного фонду України. Дії посадовця завдали збитків громаді на понад чверть мільйона гривень. Чиновнику оголошено про підозру у зловживанні службовим становищем та у видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Слідчі слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками обласного управління стратегічних розслідувань встановили, що голова громади реалізував схему заволодіння земельною ділянкою площею понад чверть гектара у водоохоронній смузі в межах населеного пункту. Зловмисник діяв у інтересах своєї дружини-підприємиці, яка прагнула стати власницею привабливої ділянки комунальної землі. На той момент бізнесвумен вже встигла самовільно спорудити на ділянці декілька будівель, тож планувала використовувати їх і навколишню землю для розширення свого бізнесу.

За даними слідства, чиновник повною мірою використав своє високе службове становище для реалізації злочинного задуму. Він залучив до схеми низку підлеглих, які виконали протиправні завдання свого керівника з виготовлення проєкту землеустрою на вказану ділянку з водного фонду, підготовку всієї документації для фіктивної передачі ділянки підставній особі у приватну власність нібито для ведення особистого селянського господарства, та забезпечення підготовки до розгляду цього питання на сесії органу місцевого самоврядування.

Згодом, вже отримавши позитивне рішення сесії та провівши відчуження ділянки на користь зацікавленої особи, зловмисник із залученими підлеглими вжили заходів до легалізації результатів оборудки. Зокрема, забезпечили присвоєння незаконним спорудам на ділянці поштової та юридичної адрес, що відкрило шлях зацікавленій бізнесвумен до оформлення права власності на ці будівлі як цілком легальні.

Слідство встановило, що протиправні дії чиновника спричинили збитки громадським інтересам у розмірі майже 250 тисяч гривень.

Ґрунтуючись на зібраних поліцейськими доказах, прокурор Чернігівської обласної прокуратури повідомив голові територіальної громади з Ніжинщини про підозру:

– у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, що спричинило істотної шкоди громадським інтересам, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 статті 28 ч. 1 статті 364 Кримінального кодексу України);

– у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу за попередньою змовою групою осіб, а також у цьому ж правопорушенні, вчиненому повторно (ч. 2 статті 28 ч. 1 статті 366 та ч. 1 статті 32 ч. 1 статті 366 Кримінального кодексу України)

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області