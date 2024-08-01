На Чернігівщині кримінального «авторитета» викрили у поширенні злочинного впливу та організації тяжких злочинів

Правоохоронці довели причетність місцевого кримінального авторитета до спроб дестабілізувати криміногенну обстановку в області та до організації скоєння низки тяжких злочинів – втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, вимагання та налагодження каналу наркотрафіку. Затриманому повідомлено про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Слідчі слідчого управління поліції Чернігівської області спільно зі співробітниками обласного Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури встановили, що уродженець Ніжина, відбуваючи покарання за скоєння особливо тяжких злочинів, а саме – за організацію в 2022 році розбійного нападу на фермера з Ніжина у складі банди – використав свій досить високий «статус» у кримінальній ієрархії для продовження активної злочинної діяльності руками поплічників, яких дистанційно знаходив на волі.

Відомо, що фігурант почав настільки почуватися центральною фігурою кримінального світу, що погрожував розправою правоохоронцям. За такі дії його було засуджено у травні минулого року за ч.1 ст. 345 Кримінального кодексу України. Вирок вступив у законну силу, проте це не зупинило подальшу протизаконну активність кримінального авторитета.

Фігурант дистанційно вступив у злочинну змову з групою осіб на волі, серед яких був неповнолітній. На початку лютого 2024 року в м. Ніжин, виконуючи настанови організатора, четверо його спільників скоїли крадіжку колекційних монет загальною чисельністю понад 1500 найменувань з помешкання місцевого колекціонера. У подальшому поліцейські запобігли реалізації викраденого майна, оперативно встановивши особи зловмисників та затримавши двох із них. Колекційні монети в них вилучено.

Крім цього, слідчі поліції встановили, що фігурант під час відбування покарання у СІЗО використовував свій «статус» в злочинній ієрархії для вимагання неіснуючих боргів у осіб, які перебували на волі. Зокрема, слідством доведено, що фігурант з використанням мобільного зв’язку, погрожуючи потерпілому застосуванням психологічного та фізичного насильства, вимагав у громадянина сплати неіснуючого боргу в сумі 2500 доларів, які мали бути перераховані на вказаний зловмисником банківський картковий рахунок.

Також слідчі встановили, що фігурант обрав одним з основних напрямків спрямування свого злочинного впливу організацію незаконного обігу наркотичних засобів як на волі, так і в місцях несвободи. Зокрема, задокументовано створення вказаним кримінальним авторитетом та подальше забезпечення безперебійного функціонування каналу наркотрафіку до СІЗО, куди заборонені препарати потрапляли замаскованими під побутові предмети. Паралельно кримінальник контролював процеси збуту наркотиків на рідній Ніжинщині, керуючи діями спільників за допомогою мобільного зв’язку. Цей аспект його злочинної діяльності слідчі також задокументували.

За сукупністю викритих протиправних діянь фігуранта, слідчі поліції Чернігівщини за погодженням з прокурором Чернігівської обласної прокуратури повідомили кримінальному авторитету про підозри в:

– умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу, вчиненому в умовах слідчого ізолятора (ч. 2 статті 255-1 Кримінального кодексу України);

– організації вчинення, керівництві підготовкою та вчиненням таємного викрадення чужого майна, поєднаному з проникненням у житло, в умовах воєнного стану, повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 статті 27, ч. 4 статті 185 Кримінального кодексу України);

– вимаганні з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 статті 189 Кримінального кодексу України);

– незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконному зберіганні наркотиків без мети збуту (відповідно ч. 2 статті 307 та ч. 1 статті 309 Кримінального кодексу України);

– втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність (ч. 1 статті 304 Кримінального кодексу України).

Покарання, передбачене найтяжчою з інкримінованих статтей – позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області