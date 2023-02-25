На Чернігівщині ліквідовано діяльність злочинного угруповання, яке заробляло на збуті наркотиків до пів мільйона гривень щомісяця

До складу злочинної групи входили мешканці Ніжинського району. Її організатор налагодив вирощування нарковмісних рослин та розгалужену мережу збуту наркотиків. Учасники угруповання продавали канабіс методом «з рук у руки».

Встановлено, що 46-річний місцевий житель організував вирощування канабісу на території господарства свого родича, де також займався його підготовкою до продажу. Для цього він залучив чотирьох осіб. До їх обов’язків входило не лише продаж «товару», але й фасування та зберігання.

Збували канабіс серед мешканців Ніжинського району методом «з рук у руки», а «виручку» отримували на банківські картки. Наркобізнес приносив його організаторам до 500 тисяч гривень прибутку в місяць: гроші розподіляли між всіма учасниками.

22 лютого оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернігівській області, слідчі обласної поліції за силової підтримки полку поліції особливого призначення ліквідували діяльність наркоугруповання та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України п‘ятьох осіб.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили шість кілограмів канабісу, 30 згортків із готовими до збуту наркотиками, 220 літрів спиртовмісних речовин, зіп-пакети, банківські картки.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Слідство триває за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України