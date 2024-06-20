На Чернігівщині ліквідовано надпотужну нарколабораторію, вилучено понад 240 тис. доз «товару» (відео)

Працівники ДБР запобігли роботі надпотужної лабораторії з виготовлення наркотиків у Чернігівській області.

Бюро продовжує масштабне розслідування щодо виявлення та припинення діяльності в Україні нарколабораторій. У ході багаторівневої спецоперації працівники ДБР встановили, що група ділків вирішила відкрити на Чернігівщині виробництво наркотиків у промислових масштабах.

Вони найняли місцевого мешканця, який підшукав спеціальне місце для виробництва. Нарколабораторію організатор облаштував в одній з будівель на суворо охоронюваній території приватного аграрного підприємства. Протягом травня-червня поточного року туди було завезено обладнання, велику кількість прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також він найняв трьох хіміків, які мали виготовляти мефедрон, солі, МДМА тощо.

«Працівники» лабораторії готували наркотики впродовж кількох тижнів. За добу вони синтезували від 50 до 100 кг психотропів.

Ділки планували розповсюджувати наркотики по всій Україні, а також шукали канали постачання зілля військовим у прифронтових районах.

Реалізувати готовий товар наркоділки не встигли, працівники ДБР блокували роботу лабораторії та затримали організатора і трьох хіміків.

Під час обшуків в лабораторії виявлено та вилучено понад 120 кг наркотичних засобів (більше 240 тис. доз), психотропних речовин на понад 150 млн грн, а також спеціальне хімічне устаткування на суму понад 2 млн грн, а також близько 1 тонни реактивів, прекурсорів та хімічних речовин для виготовлення нових партій зілля.

Крім того, для забезпечення прихованого транспортування виготовлених наркотиків територією України та контрабандного вивезення до інших країн зловмисники придбали шиномонтажне обладнання, за допомогою якого фасували «товар» до автомобільних коліс.\

Тривають невідкладні слідчі дії у межах відкритого кримінального провадження за підозрою у вчиненні кримінальних передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 317 (організація незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою у складі злочинної організації) КК України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР