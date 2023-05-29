На Чернігівщині матір чотирьох дітей, яка передавала ворогу позиції ЗСУ, увʼязнили на 6 років

Чернігівський райсуд Чернігівської області визнав жінку винною у незаконній передачі інформації щодо руху і розміщення Збройних сил України з корисливих мотивів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 травня.

У період із 28 лютого і до 1 квітня 2022 року село Жукотки Чернігівської області перебувало під окупацією. Із показань жителів села, російські військові оселилися у будинку навпроти обвинуваченої. Нові «сусіди» заходили на подвірʼя до жінки і брали воду з колодязя та спілкувалися з нею.

Слідчі припустили, що саме тоді жінка встановила контакт із представником РФ, який підтримувала і після звільнення села.

У серпні-вересні минулого року селянка почала за грошову винагороду з допомогою додатку Telegram передавати відомості щодо руху та розташування ЗСУ.

У вироку йдеться про три таких епізоди. Одного разу жінка написала про рух двох військових колон, а після цього повідомляла про розміщення підрозділів ЗСУ в певних будівлях. За це їй на картку двічі прийшло по 3000 гривень. Будучи викритою, з вересня минулого року громадянка перебуває під вартою. На її телефоні відшукано листування, у тому числі відео повідомлення, а також переписку з приводу переказу грошей на банківську картку.

Обвинувачена визнала себе винною повністю і дала суду докладні пояснення. Запевнила, що не хотіла зашкодити цивільному населенню та військовим ЗСУ, тому інформацію надавала недостовірну та неповну. На місце не виїздила і не дивилася, а писала зі слів сусідів, що там у березні були військові.

Водночас обвинувачена говорила, що в період окупації вона росіянам свій номер мобільного телефону не давала і в той період з ними не співпрацювала. Тільки в липні 2022 року на її мобільний телефон почали надходити з невідомого номеру повідомлення, в яких їй пропонували давати інформацію за грошову винагороду. Вона відмовлялася. Тоді до неї додому завітав незнайомець та сказав, що вона повинна погодитися на пропозицію, бо відмова може зашкодити її родині.

У вчиненому жінка щиро кається, кажучи, що злочин вчинила з метою безпеки своєї родини та в звʼязку зі скрутним матеріальним становищем, просила врахувати, що вона має 4-х малолітніх дітей і що вона потрібна, як дітям, так і чоловіку, якому наразі дуже тяжко одному дбати про дітей. Також просила врахувати її стан здоровʼя та стан здоров`я дітей, які мають ряд хронічних захворювань, та не позбавляти її волі.

Суд вирішив, що обвинувачена, не оспорюючи час, місце, спосіб, мотив і мету, винною визнала себе повністю, щиро розкаялася, засудивши свій вчинок.

У судовому засіданні як свідки були допитані жителі села Жукотки. Вони розповіли, що навпроти дому обвинуваченої мешкала російська поліція. Сама обвинувачена начебто говорила сусідам, щоб не хвилювалися, що їх чіпати не будуть і можна вдень вільно пересуватися. Одна із мешканок села пригадала, що в серпні минулого року в розмові на побутові теми обвинувачена їй сказала, що скоро знову прийдуть російські солдати. Але звідки в не була така інформація, свідок запитувати не стала.

Загалом односельці характеризували обвинувачену тільки добре, що вона працьовита, хороша мати і гарна хазяйка. До окупації жінка торгувала продуктами, її сімʼя середнього достатку. Ніяких привілеїв у сімʼї обвинуваченої під час окупації не було. У них були такі ж самі права, як і в інших односельців. Свідок захисту розповідав, що якби ця жінка підтримувала звʼязок із росіянами під час окупації, то у неї була можливість здати депутатів із сусіднього села Гірманка. Натомість свідку відомо, що обвинувачена нібито інформувала ЗСУ про кількість танків у «рашистів».

Суд визнав обвинувачення доведеним, але виключив посилання на те, що жінка почала підтримувати звʼязок із ворогом із 28 лютого 2022 року.

Враховуючи відсутність тяжких наслідків, критичне ставлення обвинуваченої до скоєного, її сімейні обставини і позитивні характеритистики, суд погодився призначити менш суворе покарання.

Жінку засудили до 6 років за ґратами. За законом їй загрожувало від 8 до 12 років позбавлення волі.