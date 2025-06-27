На Чернігівщині оперуповноваженого поліції судитимуть за вчинення смертельної ДТП

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно оперуповноваженого одного з відділів ГУНП в Чернігівській області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку вересня 2024 року в нічний час працівник поліції, перебуваючи за кермом автомобіля «BMW», рухався по автомобільній дорозі у напрямку від м. Прилуки до м. Ніжин. Не беручи до уваги свій незначний водійський досвід, який становив менше 2 років, він перевищив максимально дозволену швидкість руху й здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги.

В результаті ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими П’ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури