На Чернігівщині покидьки скалічили кота і кинули в мішку помирати

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Тварину знайшли без очей, з металевим дротом на шиї.

Поліція Чернігівської області розслідує кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною в Прилуках. Про це правоохоронці повідомили в Тelegram.

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