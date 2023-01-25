На Чернігівщині поліцейські повідомили про підозру організованій групі шахраїв

Сьогодні слідчий поліції спільно з управлінням стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області повідомили про підозру членам організованої злочинної групи, яка займалась привласненням грошей громадян шляхом шахрайства.

Слідство встановило, що група мешканців Чернігова влітку 2022 року в шахрайський спосіб заволоділа грошима кількох осіб, які займаються волонтерською діяльністю та купують транспортні засоби для потреб ЗСУ.

Шахраї розміщували в Інтернеті завідомо неправдиві оголошення нібито про продаж позашляховиків та мікроавтобусів. Покупці цікавилися вигідними пропозиціями та виходили на зв’язок з псевдопродавцями. Останні повідомляли неправдиву інформацію про необхідність перерахунку завдатку за автомобіль, або ж вимагали перерахувати грошові кошти під різними приводами: нібито за доставку авто, за витрати на пальне, чи оплату поточного ремонту транспорту.

Таким чином, зловмисники ошукали 8 потерпілих з різних регіонів України.

Слідчий поліції вручив письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочинної діяльності у складі організованої злочинної групи трьом зловмисникам, які реалізували злочинну схему.

Наразі у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та організованою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному провадженні здійснює прокуратура Чернігівської області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР НПУ.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області