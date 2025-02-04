На Чернігівщині поліцейські виявили масштабні схрони зі зброєю та боєприпасами

В одному з сіл Корюківського району поліція виявила три схрони з арсеналом різних видів зброї: гранатометами, автоматами та боєприпасами. Загалом, вилучено близько однієї тонни зброї та боєприпасів.

Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з колегами з Менського відділення поліції, співробітниками Служби безпеки України та Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в ході відпрацювання оперативної інформації виявили в одному з сіл Корюківського району три схрони з арсеналом зброї.

Оперативники із залученням поліцейських вибухотехніків, кінолога зі службовим собакою виявили у нежитловій будівлі та поблизу неї численну кількість зброї та боєприпасів: 16 гранатометів, 31 постріл до ручного гранатомета, два автомати, ручний вогнемет, 26 ящиків набоїв калібру 7,62 мм до автоматичної стрілецької зброї (загалом понад 37 тисяч набоїв), понад 50 ручних гранат різних типів, майже півтори сотні боєприпасів до підствольних гранатометів.

Все знайдене поліцейські вилучили та направили для проведення експертних досліджень.

Слідчі Корюківського райвідділу поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Поліцейські нагадують, що у разі виявлення зброї, боєприпасів чи інших небезпечних чи підозрілих предметів – негайно повідомляйте до поліції.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області