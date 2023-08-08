На Чернігівщині поліцейські затримали групу наркоторговців (фото, відео)

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Оперативники карного розшуку обласної поліції спільно з кримінальним блоком та підрозділом кримінального аналізу Чернігівського райуправління на території Ріпкинської громади разом з оперативними співробітниками Чернігівського прикордонного загону виявили 2 гектари конопель, а також 90 пакетів подрібненого наркозілля. Озброєного організатора та двох його спільників поліція затримала.

В ході санкціонованого обшуку за участю кінологів поліції було виявлено на території одного з віддалених населених пунктів Чернігівського району земельну ділянку, на якій незаконно культивувалися понад 5000 рослин конопель. Площа наркоплантації сягає двох гектарів.

На Чернігівщині поліцейські затримали групу наркоторговців

На території ділянки зловмисники облаштували в нежитловій будівлі приміщення для сушіння, переробки та фасування наркозілля на дрібні партії. На місці правоохоронці виявили та вилучили речовину рослинного походження, схожу на канабіс, яка була розфасована у зіп-пакети вагою по 500-600 грамів кожен.

На Чернігівщині поліцейські затримали групу наркоторговців

Загальна вага готового до реалізації наркотика близько 50 кілограмів, а вартість на «чорному ринку» — понад 16 мільйонів гривень. Усього ж наркоторговці сподівалися отримати понад 100 мільйонів гривень прибутку після збору «врожаю» з плантації конопель.

На Чернігівщині поліцейські затримали групу наркоторговців

Крім того, в ході обшуку вилучено вентилятори, спеціальні сушарки, електронні ваги та інше лабораторне обладнання.

На Чернігівщині поліцейські затримали групу наркоторговців

Вилучені речові докази скеровано на проведення експертних досліджень.

На Чернігівщині поліцейські затримали групу наркоторговців

На місці поліцейські затримали 38-річного організатора злочину, у якого виявили та вилучили незаконну зброю: автомат та пістолет з пристроями для безшумної стрільби.

На Чернігівщині поліцейські затримали групу наркоторговців

Організатора та двох його спільників поліція затримала в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На Чернігівщині поліцейські затримали групу наркоторговців

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури відкрили кримінальні провадження:

За частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України (незаконне вирощування конопель).

За статтею 263 ККУ Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).

Передбачене законом покарання за найтяжчою з них — позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Зловмисникам вже повідомили про підозри та обрали їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області

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