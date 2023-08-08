На Чернігівщині поліцейські затримали групу наркоторговців (фото, відео)

Оперативники карного розшуку обласної поліції спільно з кримінальним блоком та підрозділом кримінального аналізу Чернігівського райуправління на території Ріпкинської громади разом з оперативними співробітниками Чернігівського прикордонного загону виявили 2 гектари конопель, а також 90 пакетів подрібненого наркозілля. Озброєного організатора та двох його спільників поліція затримала.

В ході санкціонованого обшуку за участю кінологів поліції було виявлено на території одного з віддалених населених пунктів Чернігівського району земельну ділянку, на якій незаконно культивувалися понад 5000 рослин конопель. Площа наркоплантації сягає двох гектарів.

На території ділянки зловмисники облаштували в нежитловій будівлі приміщення для сушіння, переробки та фасування наркозілля на дрібні партії. На місці правоохоронці виявили та вилучили речовину рослинного походження, схожу на канабіс, яка була розфасована у зіп-пакети вагою по 500-600 грамів кожен.

Загальна вага готового до реалізації наркотика близько 50 кілограмів, а вартість на «чорному ринку» — понад 16 мільйонів гривень. Усього ж наркоторговці сподівалися отримати понад 100 мільйонів гривень прибутку після збору «врожаю» з плантації конопель.

Крім того, в ході обшуку вилучено вентилятори, спеціальні сушарки, електронні ваги та інше лабораторне обладнання.

Вилучені речові докази скеровано на проведення експертних досліджень.

На місці поліцейські затримали 38-річного організатора злочину, у якого виявили та вилучили незаконну зброю: автомат та пістолет з пристроями для безшумної стрільби.

Організатора та двох його спільників поліція затримала в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури відкрили кримінальні провадження:

За частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України (незаконне вирощування конопель).

За статтею 263 ККУ Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).

Передбачене законом покарання за найтяжчою з них — позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Зловмисникам вже повідомили про підозри та обрали їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області