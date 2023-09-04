На Чернігівщині поліція встановила особи зловмисників, які причетні до підпалу автівки знайомого (фото)

Вчора на лінію «102» звернувся мешканець одного із сіл Менської громади. Чоловік повідомив, що вночі невідомі підпалили його автомобіль ВАЗ 2106, який стояв у дворі. Внаслідок підпалу автомобіль знищено вогнем.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Корюківського районного відділу поліції.

В ході першочергових оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали зловмисників. Ними виявилися двоє мешканців Мени: 52-річний чоловік та його 31-річна спільниця. Обоє повідомили, що нещодавно мали конфлікт з потерпілим, тож вирішили його «провчити» і підпалили автівку.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає максимальне покарання на строк до десяти років.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області