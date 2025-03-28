На Чернігівщині посадовець за хабарі забезпечував військовослужбовцям статус непридатних

Слідчі поліції Чернігівщини у взаємодії з оперативниками СБУ за процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрили чиновника, який за неправомірну вигоду забезпечував чинним військовослужбовцям отримання висновків ВЛК про визнання їх непридатними до військової служби. Посадовця затримано до ізолятора тимчасового тримання, йому оголошено про підозру.

Правоохоронці задокументували факти систематичної протиправної діяльності місцевого посадовця.

Слідство встановило, що чиновник за попередньою змовою зі службовою особою військово-лікарської комісії, чию особу слідство наразі встановлює, обіцяв охочим до безпідставного звільнення чинним військовослужбовцям комплекс послуг з офіційного визнання їх непридатними до військової служби. За це посадовець вимагав у «клієнта» неправомірну вигоду в сумі 6 тисяч доларів США.

Після належного документування протиправної діяльності чиновника поліцейські та оперативники СБУ затримали фігуранта. Сталося це відразу після передачі «клієнтом» частини обіцяної неправомірної вигоди – готівкової валюти в сумі 4 тисячі доларів – посереднику, якого зловмисник залучив «втемну», не інформуючи про злочинний характер таких дій.

При проведенні обшуків у зловмисника поліцейські виявили та вилучили отримані в якості неправомірної вигоди готівкові кошти в іноземній валюті, медичну документацію, копії особистих документів «клієнта», інші речові докази протиправної діяльності.

Посадовця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі обласної поліції за погодженням з прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону оголосили фігуранту підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області