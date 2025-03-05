На Чернігівщині посадовці підробили мобілізаційний договір та фіктивно влаштували на роботу для бронювання

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом жителям Чернігівської області у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань у період дії воєнного стану та службовому підробленні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що директор комунального закладу за попередньою змовою зі своїм знайомим, який працював спеціалістом відділу однієї з міських рад Чернігівської області, розробили злочинну схему бронювання працівників підприємства. Підозрювані підробили мобілізаційний договір щодо забезпечення підвезення дітей до закладів середньої та дошкільної освіти, який слугував формальною підставою для бронювання військовозабов’язаних чоловіків. Вони внесли до нього завідомо неправдиві відомості щодо дати його підписання, кількості дітей, які потребують підвезення, та одного з підписантів.

Після цього директор підприємства організував фіктивне працевлаштування на посади водіїв двох чоловіків. Один з них продовжував працював в іншому комунальному закладі, а другий – взагалі не виконував покладених на нього обов’язків. «Нових» працівників додали до списку військовозабов’язаних осіб, на яких оформлювалась відстрочка від призву на військову службу на період мобілізації.

У результаті злочинної діяльності підозрюваним вдалося забронювати двох співробітників, які фактично такого права не мали.

За клопотанням прокурора зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управлінням СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури