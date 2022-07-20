На Чернігівщині псевдопрацівник банку ошукав жінку на півмільйона гривень

Поліцейські закликають мешканців області не передавати незнайомцям секретні дані своїх банківських карток. Під приводом «захисту рахунків» шахраї можуть заволодіти доступом до карток і зняти всі кошти.

Вчора до Прилуцького райвідділу поліції звернулася 65-річна місцева мешканка, якій напередодні зателефонував невідомий та представився співробітником одного з українських банків. Незнайомець повідомив жінці про те, що з її рахунку хтось намагається зняти кошти. Незнайомець запропонував слідувати його вказівкам, щоб нібито «захистити рахунок». Діючи за вкозівками зловмисника, жінка почала диктувати йому секретні паролі, які приходили їй на телефон. Після розмови з її трьох карток та банківської картки чоловіка було знято більше 500 тисяч гривень.

Нині поліція розшукує причетного до шахрайства у рамках відкритого кримінального провадження.

Поліція вчергове наголошує: по телефону нікому не розповідайте жодних секретних відомостей про свої банківські рахунки. Нікому неможна повідомляти код підтвердження для входу в систему онлайн-банкінгу, який приходить в СМС. Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку.

Пам’ятайте: справжній банківський працівник не має права питати у вас секретні дані картки і ніколи цього не робитиме. Так вчиняє тільки шахрай.

Розкажіть про цю схему шахрайства своїм родичам і близьким, особливо людям літнього віку.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області