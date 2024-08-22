На Чернігівщині судитимуть адвокатесу, яка організувала корупційну схему ухилення від мобілізації

Слідчі слідчого управління поліції Чернігівщини під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування щодо 36-річної адвокатеси, яка на системній основі «допомагала» чоловікам призовного віку отримати статус непридатного до військової служби. Матеріали провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Нагадаємо, оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області спільно зі слідчими обласної поліції задокументували протиправну діяльність адвокатеси. За підтримки членів ВЛК одного з медичних закладів, вона пропонувала «клієнтам» за 6-7 тисяч доларів оформити статус непридатності до військової служби.

Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали зловмисницю під час отримання 200 000 гривень хабаря за проходження медичного обстеження ВЛК громадянином із подальшим позитивним висновком про непридатність. Окрім того, в автомобілі фігурантки вилучили ще 8 000 доларів. В ході слідства задокументовані численні факти протиправної діяльності адвокатеси, зокрема факти підробки нею медичних документів.

Жінку було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками Державної прикордонної служби.

За підсумками досудового розслідування слідчі поліції склали обвинувальний акт, згідно з яким фігурантка обвинувачується у злочинах:

ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 1, ч. 3 ст. 358 ККУ (Підроблення документів);

ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). За тяжчою зі статтей зловмисниці загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Поліція завершила досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області